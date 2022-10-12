الخطأ ممنوع من برشلونة أمام إنتر

دوليه

يستضيف برشلونة الإسباني على ملعبه «كامب نو» نظيره الإيطالي إنتر في مباراة يبحث بها النادي الكاتالوني على الفوز للحفاظ على آماله في حجز إحدى بطاقتي المجموعة الثالثة المؤهلتين إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر بايرن ميونخ الألماني ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، يليه إنتر في المركز الثاني بست نقاط، ثم يأتي برشلونة ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن التشيكي ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.

وأفتتح برشلونة مشواره في دور المجموعات بفوز عريض على فيكتوريا بلزن بنتيجة 5-1، قبل أن يخسر خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد، ثم خسر أمام إنتر في الجولة الماضية على ملعب «جوزيبي مياتزا» بهدف دون رد.

أما إنتر، فقد افتتح مشواره في البطولة بأسوأ طريقة، بالخسارة أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، لكنه فاز على فيكتوريا بلزن في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحقق فوزًا هامًا على برشلونة في الجولة الماضية.

وعاد تهديد الإقصاء، كابوس الموسم الماضي، للظهور في النادي الكاتالوني بعد أن تلقى انتكاسة أوروبية أخرى أثقلت كاهل كتيبة المدرب تشافي هرنانديز، متصدر الليغا الإسبانية، بالخسارة أمام البايرن وإنتر، كزائر في الحالتين. وبغيابات في صفوف الدفاع وروح الثأر عقب الهزيمة التي ذاقها في سان سيرو، يستقبل برشلونة إنتر الذي يطمح أيضا للحفاظ على تقدمه على الفريق الإسباني في المجموعة الثالثة.

في غضون ذلك، يعتزم بايرن ضمان خوضه دور الـ16 إذا حصد نقاطا في جمهورية التشيك في مواجهته أمام فيكتوريا بلزن، الذي خسر في جميع المباريات الثلاث السابقة.

ويمر أتلتيكو مدريد بوضع مماثل، رغم أنه كان في مجموعة تعبتر سهلة في البداية. وتتذيل كتيبة المدرب دييغو سيميوني، التي كانت تطمح لبلوغ الصدارة، الترتيب في الوقت الحالي رغم أنه مازالت أمامها الفرص متاحة. فبصرف النظر عن كلوب بروج الذي تألق واستقر في الصدارة، فإن باقي فرق المجموعة تتساوى في النقاط (لدى كل منها 3 نقاط).

ومازال الفريق الإسباني بإمكانه تعويض الخسائر التي تعرض لها على الرغم من الإخفاقات التي واجهها باير ليفركوزن وكلوب بروج، والذي يستقبله اليوم على ملعب واندا متروبوليتانو على أمل بدء انتعاشه الأوروبي.

ويمر نابولي الإيطالي أحد الفرق التي قدمت أداء مبهرا حتى الآن في البطولة الأوروبية العريقة، بأفضل مستوياته وهو يحتل صدارة المجموعة الاولى بتسع نقاط، متقدم بثلاث نقاط على ليفربول الوصيف. وبهذه الأفضلية الساحقة بعدما فاز في مبارياته الثلاث السابقة، يستقبل نابولي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا أياكس الهولندي، الذي سحقه في أمستردام قبل أسبوع (1-6). وأصبحت الصدارة الآن هدفا في المتناول للفريق الإيطالي.

وقد عدل ليفربول مساره ليتشبث الآن بالمركز الثاني. وأنعش الانتصاران على أياكس ورينجرز فريق المدرب يورغن كلوب، الذي يزور هذا الأسبوع إيبروكس بارك لمواجهة الخصم الاسكتلندي مرة أخرى. وأدت الهزيمة التي مني بها في مارسيليا إلى تعقيد وضع سبورتنغ لشبونة البرتغالي وجعلت الوضع في المجموعة الرابعة متكافئا بأقصى قدر حيث يتوفر للجميع خيارات. الفريق البرتغالي، الذي لا يزال متصدرا بـ6 نقاط، يستقبل هذا الأسبوع مارسيليا الفرنسي المتذيل بـ3 نقاط. ويحتاج فريق لشبونة إلى النقاط الثلاث حتى لا يعقد هدفا بدا واضحا. ويتقدم لشبونة بنقطتين على كل من توتنهام الوصيف وآينتراخت فرانكفورت الثالث، الذي تعادل الأسبوع الماضي في ألمانيا، ويلعب في لندن اليوم. وحتى مارسيليا لديه خيارات بعد الفوز على سبورتنغ في فيلودروم.

