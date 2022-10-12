دياز يغيب 8 أسابيع

دوليه

أكدت تقارير صحافية أول من امس، أن نجم ليفربول لويس دياز، لن يعود إلى الملاعب قبل انتهاء منافسات كأس العالم 2022. ووفقا لما ذكرته صحيفة «ليفربول إيكو» فإن مدة غياب دياز، ستمتد حتى أواخر ديسمبر ، لكنه لن يحتاج إلى عملية جراحية. وخرج دياز في الشوط الأول من خسارة ليفربول 2-3 أمام آرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد، بعدما تعرض للإصابة خلال لعبة مشتركة مع توماس بارتي، علما بأنه صنع هدف فريقه الأول الذي أحرزه داروين نونيز. وغادر دياز ملعب الإمارات على عكازين وبدعامة في الركبة. وأضافت الصحيفة الإنكليزية أن مدة غياب اللاعب ستمتد لثمانية أسابيع، ما يعني غيابه عن 10 مباريات للفريق. ولدى ليفربول 6 مباريات في الدوري الإنكليزي قبل توقف الموسم بسبب كأس العالم، وهناك أيضًا 3 مباريات أخرى في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في الدور الثالث لكأس الرابطة ضد ديربي كاونتي. في نفس السياق، أشارت صحيفة «التايمز» إلى أن ترينت ألكسندر أرنولد، سيغيب عن ليفربول لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة أيضًا.

