لاتسيو إلى المركز الثالث

دوليه

بات لاتسيو ثالثاً بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع توالياً وجاء بنتيجة كبيرة خارج الديار على حساب فيورنتينا 4-0 أول من أمس في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وحسم فريق المدرب ماوريتسيو ساري النقاط الثلاث وفوزه السادس للموسم في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الهدفين، قبل أن يضيف الثالث والرابع في أواخر اللقاء. وافتتح نادي العاصمة التسجيل في الدقيقة 11 من كرة رأسية للأوروغوياني ماتياس فيسينو.

وبعدما كان صاحب الكرة التي جاء منها الهدف الأول، عزز ماتيا زاكانيي تقدم لاتسيو بالثاني في الدقيقة 25 بكرة رأسية أيضاً إثر عرضية من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش.

وحسم البديل الإسباني لويس ألبرتو النتيجة نهائياً بهدف ثالث في الدقيقة 85 بعد تمريرة من تشيرو إيموبيلي الذي أضاف بنفسه الرابع في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة أخرى من ملينكوفيتش-سافيتش (1+90)، رافعاً رصيده الشخصي الى ستة أهداف هذا الموسم في الصدارة مع المهاجم النمساوي لبولونيا ماركو أرناوتوفيتش. وارتقى لاتسيو بذلك الى المركز الثالث بعشرين نقطة، وبفارق الأهداف أمام كل من أودينيزي، المتعادل الأحد مع أتالانتا الثاني 2-2. أما فيورنتينا الذي مني بهزيمته الرابعة للموسم، فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

