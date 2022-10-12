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دوليه

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شتوتغارت تخلّى عن مدربه


قرر شتوتغارت الألماني التخلي عن مدربه الأميركي بيليغرينو ماتاراتسو بسبب سوء النتائج في مستهل الموسم، وفق ما أعلن اول من أمس. واستلم الإيطالي الأصل البالغ من العمر 44 عاماً مهمة الاشراف على الفريق في منتصف موسم 2019-2020 حين كان شتوتغارت في الدرجة الثانية، ونجح في إعادته الى الدرجة الأولى في نهاية الموسم بحلوله وصيفاً. وكان شتوتغارت قريباً من العودة الى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي، لكنه تجنب الهبوط بأفضلية فارق الأهداف، ثم بدأ الموسم الحالي بأسوأ طريقة ممكنة، ما جعله قابعاً في المركز السابع عشر قبل الأخير من دون أي فوز بعد تسع مراحل. وبدا أن إدارة النادي قد تمنح ماتاراتسو فرصة أخيرة السبت المقبل ضد بوخوم متذيل الترتيب لكن القرار اتخذ بالتخلي عن خدماته. وفي بيان، شكر ماتاراتسو المشجعين على «الأعوام الحماسية والجميلة مع العديد من اللحظات والذكريات الرائعة التي ستدوم إلى الأبد».
وتابع «نادي شتوتغارت هو شيء مميز لا تفهمه إلا إذا كنت جزءاً منه. أتمنى لهذا الفريق، هذا النادي وهؤلاء المشجعين، كل التوفيق».


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