رابيو غير واثق من البقاء مع يوفنتوس

دوليه

بدا لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو غير واثق بشأن مستقبله مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، وذلك بالقول أول من أمس إنه لا يعلم ما إذا كان سيمدد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وفي معرض رده على سؤال بشأن مستقبله مع الفريق الإيطالي الذي يدافع عن ألوانه منذ 2019، قال رابيو في مؤتمر صحافي: «بصراحة، لا أعلم. في الوقت الحالي هناك الكثير من الأمور التي أفكر بها». وشدد ابن الـ27 عاماً على أن «تركيزي منصب على أرض الملعب من أجل مساعدة الفريق في الخروج من هذه المرحلة الصعبة، وسنرى بعدها ما سيحصل». وبدا رابيو في طريقه هذا الصيف للالتحاق بمان يونايتد الإنكليزي قبل أن تتعثر الصفقة بسبب المطالب المادية للاعب بحسب وسائل الإعلام.

