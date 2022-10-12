«ما دَخْل اللجنة الأولمبية بالاحتراف؟»

محلية

من يقرأ ما نشر عن لائحة الاحتراف التي اقامت هيئة الرياضة لها مؤتمراً لم يحضره الا القليل من الهيئات الرياضية لعدم قناعتهم بما جاء فيها من مواد كان اكثرها للاعبين المقيدين بلجان اللجنة الاولمبية كألعاب تحتاج الى من يرعاها مستقبلا؟ وهذا ليس بالامر الصعب لانشاء اندية لهم بسهولة (كالعادة)... فمن يقرأ اللائحة سيعتقد أنها لائحة لاعبي اللجنة الاولمبية التي ليس من اختصاصها ادارة ألعاب رياضية وانما رعاية المنتخبات الرياضية لدورات الالعاب المختلفة فقط فقط فقط؟ فالواضح أن الميزانيات بدأت تتحوّل الى اللجنة الاولمبية لاسباب غير منطقية، واذا كان هذا الوضع سيستمر فإن اللجنة الاولمبية ستصبح «التاجر الرياضي الجديد»... لا أعلم إلى الآن رد فعل الاندية الرياضية من هذه اللائحة الضعيفة «وزنا»... (تفهم ما تفهم مو مشكلتي)... ولكن الذي أعلمه أن اللائحة ما زالت في مبنى هيئة الرياضة؟؟؟ إلى وقت كتابة هذه المقالة... وقد يكون هناك تحفظ على إصدارها لأسباب لا نعلمها الآن ولكن سنعلمها بالقريب العاجل؟ المهم وضح لي أن اللائحة هي نظام مكافآت حسب ماهو مكتوب في الأوراق المرفقة للائحة ولكن يذكرون كلمة احتراف لكي يفهمونا أننا لدينا احتراف «ضبابي» أو show... والله من وراء القصد.

