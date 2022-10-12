الأنصاري يلمِّح إلى نهاية مسيرته مع الأصفر

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ألمح لاعب وسط نادي القادسية فهد الأنصاري إلى نيته وضع حد لمسيرته مع الأصفر، بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق أمام النصر وأمام السالمية. ووضع الأنصاري صورة له على حسابه الشخصي في موقع «انستغرام» بقميص القادسية وكتب عليها: «نحن لا نترك عزيزاً عبثاً.. نحن نغادر حين نتأذى». وكان الأنصاري من العناصر الأساسية في تشكيلة الأصفر هذا الموسم تحت قيادة المدرب ناصر الشطي، لكن الأمر اختلف بعد رحيل الأخير وتولي الصربي بوريس بونياك مهمة تدريب الفريق، حيث استبعده بونياك عن التشكيلة الأساسية في المباراتين واعتمد على الأسماء الشابة مثل عبدالعزيز وادي وسلمان البوص.

من جانب آخر، تقدم القادسية باحتجاج لاتحاد الكرة على مشاركة الغامبي سانغ بير ميندي لاعب السالمية في مباراة الفريقين بالجولة الماضية التي انتهت بالتعادل 1-1. وطالب القادسية باعتباره فائزاً في المباراة لأن سانغ بير حصل على 3 بطاقات صفراء في الجولات الماضية، معتمداً على النقل التلفزيوني للمباريات الذي أظهر حصول اللاعب على بطاقة صفراء في مباراة السماوي مع العربي في الجولة الثانية يوم 30 أغسطس الماضي. لكن السالمية نشر «وصل استلام» من الاتحاد يظهر فيه حصول 5 لاعبين من النادي على البطاقة الصفراء في تلك المباراة ليس من ضمنهم اللاعبي الغامبي.

