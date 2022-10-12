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الشباب يتطلع لصدارة «الأولى»

راشد خلف
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الأربعاء 12 أكتوبر 2022

يتطلع الشباب إلى صدارة دوري الدرجة الأولى عندما يواجه خيطان في الساعة 06:00 مساء اليوم على ستاد مبارك العيار ضمن الجولة الخامسة من المسابقة والتي تشهد اليوم أيضاً لقاء برقان مع الصليبخات في الساعة 08:10 مساءً على ستاد ناصر العصيمي. ويريد الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط استغلال غياب اليرموك المتصدر (9 نقاط) هذه الجولة لتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة العاشرة، خصوصاً أن سيواجه خيطان صاحب الثلاث نقاط والتي حصل عليها بعد قلب نتيجة مباراته مع برقان من الخسارة 1-2 إلى الفوز 2-0 بسبب خطأ إداري. بدوره، يبحث برقان متذيل الترتيب بنقطة واحدة عن انتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد محمد العزب، وذلك عندما يواجه الصليبخات صاحب الثلاث نقاط من فوز وحيد على خيطان.


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