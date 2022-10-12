انتصار صعب لـ«طائرة القادسية» على العربي

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حقق القادسية انتصارا صعبا على العربي 3-2 أول من أمس في الجولة الثانية من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة والتي شهدت ايضا فوز الكويت على الصليبخات 3-0، وكاظمة على الشباب بالنتيجة ذاتها، فيما تغلب الساحل على برقان 3-2.

وبهذه النتائج تصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأشواط عن كاظمة صاحب الرصيد ذاته، ثم يأتي الجهراء 4 نقاط، والعربي 3 نقاط، ثم القادسية والساحل بنقطتين لكل منهما، وبرقان نقطة، واخيراً الصليبخات والشباب دون رصيد من النقاط. ويشارك في البطولة 9 أندية بعد انسحاب التضامن واليرموك لعدم جاهزيتهما، وهي تقام بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الاربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية. وفي لقاء القادسية والعربي والذي يعد الظهور الأول للأصفر في البطولة بدأ الأخير المباراة بقوة وتمكن من حسم الشوطين الأولين لصالحه 25-23 و25-21. وظن القادسية انه في طريقه إلى تحقيق انتصار سهل، لكن الأخضر انتفض وتمكن من انتزاع الشوطين التاليين 25-19، و27-25 ليلجأ الفريقان إلى شوط فاصل بقيت النتيجة متأرجحة به حتى حسمه القادسية لصالحه بصعوبة 15-13.

وفي لقاء الكويت مع الصليبخات لم يجد الأبيض صعوبة في حسم الأشواط الثلاثة 25-19 و25-16 و25-15. ولم يختلف الحال في لقاء كاظمة مع الشباب عن سابقه إذ تمكن البرتقالي من الظفر بنقاط المباراة بالفوز بثلاثة اشواط نظيفة 25-19، 25-21 و25-14. وفي اللقاء الأخير حضرت الاثارة بين الساحل وبرقان حيث تقدم الأخير بشوطين متتاليين بنتيجة واحد 25-22، قبل أن يعود الساحل ويفوز بالأشواط الثلاثة التالية 25-23، 25-20 ثم الشوط الفاصل 15-12.

