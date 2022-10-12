الهملان: سألجأ لـ «التحكيم الرياضي»

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استغرب رئيس نادي برقان هملان الهملان اعتماد الهيئة العامة للرياضة محضر اجتماع النادي يوم 4 سبتمبر الماضي واعتباره سليم قانونياً رغم أنه لم يوقع عليه ولا يعلم محتواه، وقال إنه سيذهب إلى هيئة التحكيم الرياضي.

وقال الهملان: «اجتمعت مع مدير الهيئة بالتكليف محمود أبل للتباحث حول محضر اجتماع مجلس الادارة الذي ابطله امين السر بعدم عرضه علي والاطلاع عليه او التوقيع ودعوته لاجتماع طارئ أخطأ في إجراءاته، ثم انتهاء المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر».

وأوضح: «ما حدث أنني وقعت على مسودة الغياب والحضور، ولن أوقع على محضر الاجتماع ولا أعلم ماذا كتب فيه».

وأضاف: «مسؤولو الهيئة يقولون أن الاجتماع صحيح، واعتمدوه رغم مرور 36 يوماً من انعقاد الجلسة، حتى وإن لم يعرض علي أو يوقع مني»، متسائلاً: «هل يعقل ان محضر الاجتماع لا اعلم ما فيه ولم اوقع عليه ويعتمد بعد 36 يوماً من اجتماع مجلس الادارة».

وشدد على أنه لا يزال عند رأيه بأن مجلس الادارة يعتبر منحلاً بقوة القانون، وسيتخذ كل الخطوات القانونية والتي أولها اللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضي.

