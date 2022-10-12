الحمد: واثقون من نجاح التنظيم في «الآسيوية للقوى»

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انهت اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات لألعاب القوى برئاسة رئيس الاتحاد الكويتي للعبة سيار العنزي جميع الترتيبات لاستضافة الكويت للبطولة التي تقام على ميدان الاتحاد في منطقة كيفان وتنطلق مسابقاتها غدا الخميس بمشاركة 33 منتخبا آسيويا وتستمر أربعة أيام.

وبات مضمار الاتحاد في أتم الجاهزية من كل النواحي سواء لجودة المضمار والميدان وكذلك توفير الأدوات والاجهزة اللازمة لاقامة منافسات البطولة بمختلف مسابقاتها التي تتنوع ما بين الجري والعدو لمسافات مختلفة والرمي والوثب والقفز وغيرها.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات السعودية وقطر والبحرين وعمان وسوريا ولبنان والاردن وفلسطين واليمن والعراق وإيران وبنغلادش وباكستان وبروناي والصين تايبيه وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا وكازاخستان وكوريا وقرغيزستان ولاوس وتايلند وماليزيا ونيبال وجزر المالديف وفلبين وسنغافوره وسيرلانكا وطاجيكستان وفيتنام وأوزبكستان اضافة الى الكويت مستضيفة البطولة.

ويشارك المنتخب الكويتي بـ 37 لاعب ولاعبة منهم 29 لاعبا و8 لاعبات سيتنافسون بمختلف المسابقات الـ 26 لهذه الرياضة التي تلقب بـ«أم الألعاب» وسيقودها منافساتها تحكيميا 30 فنيا دوليا مرشحون من الاتحاد الدولي اضافة الى العديد من المساعدين لمختلف المسابقات.

من جانبه اكد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، القطري دحلان الحمد ان الاتحاد القاري واثق تماما من نجاح الاتحاد الكويتي للعبة في تنظيم البطولة الآسيوية الرابعة، وقال الحمد في تصريح للصحفيين اول من امس الثلاثاء عقب وصوله للبلاد لحضور فعاليات البطولة التي تشهد مشاركة 33 منتخبا ان الاتحاد الكويتي للعبة بقيادة سيار العنزي يملك كوادر ادارية وفنية قادرة على تنظيم أهم الملتقيات القارية والدولية لهذه الرياضة معتبرا ان هذه الاستضافة تعد اضافة كبيرة لرياضة العاب القوى الكويتية والخليجية.

ولفت الى ان مشاركة هذا الكم الكبير من الدول الآسيوية في البطولة يعد أمرا ايجابيا لرياضة ألعاب القوى الاسيوية متوقعا ان تظهر المنافسات بصورة قوية بمختلف مسابقات المضمار والميدان نظرا لهذا الحضور القياسي. واكد ان الاتحاد القاري يولي المراحل السنية اهتماما كبيرا لا سيما فئة الناشئين كونها تعد مرحلة أساسية في بناء اللاعب وتكوينه وصقل مهاراته الفنية ليكون في أتم الجاهزية للانطلاق في هذه الرياضة بعد ذلك في مرحلة العمومي. وذكر ان الاتحاد الآسيوي يدعم الاتحادات الاقليمية الخمس التابعة له بمختلف مناطق القارة وذلك بهدف تطوير اللعبة في القارة، متمنيا التوفيق لكل المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة وتسجيل أرقاما قارية جديدة.

