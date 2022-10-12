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فضية لـ «السابر» في «المبارزة الآسيوية»


نالت الكويت الميدالية الفضية في منافسات سلاح سابر لفرق الشباب ضمن بطولة آسيا للمبارزة تحت 23 عاما وذلك بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية التي أحرزت الميدالية الذهبية. وضم فريق الكويت اللاعبين عبدالكريم محمد ومحمد الفضلي وعلي عيسى وجمعة عبدالعزيز، وفي نفس المنافسة حصد فريقا العراق وإيران البرونزية بعد احتلالهما المركز الثالث والثالث مكرر في البطولة المقامة في الكويت. وفي منافسات فرق سلاح ايبيه للشباب فاز فريق كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على فريق كازاخستان الذي أحرز الفضية فيما حصد فريقا السعودية والصين تايبيه البرونزية. أما في منافسات فرق سلاح فويل للاناث فحصد فريق كوريا الجنوبية الميدالية الذهبية بعد فوزه على هونغ كونغ التي حازت الفضية في حين أحرز فريقا إيران وكازاخستان البرونزية.


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