افتتاح أكاديمية سان جرمان

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أعلنت شركة «أرجان» افتتاح أكاديمية «باريس س ان جرمان» الكويت في صباح السالم، بحضور السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر ورئيس مجلس الادارة لشركة الارجان العالمية العقارية هيثم الخالد بالاضافة الى عدد من الشخصيات الدبلوماسية الفرنسية المعروفة. وستدير أكاديمية باريس سان جرمان الكويت ملاعب كرة القدم الخارجية والداخلية في ارجان من خلال برامج تدريبية رياضية متخصصة للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم من 4 وحتى 17 سنة. وقد تم فتح باب التسجيل في الموسم التدريبي الأول للأكاديمية شهر سبتمبر الماضي والذي لاقى تفاعلاً واسعاً واقبالاً كبيراً. وفي السياق ذاته قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس إدارة أرجان د. دُنا المشعان إن تأسيس النسخة الكويتية لأكاديمية باريس سان جرمان في مجمع ارجان بداية صباح السالم يعكس التزام الارجان بعناصر التميز والابتكار والتجدد في مشاريعها، ويحقق شعارها «الحياة كما تحبها» مشيرة الى أن اكاديمية باريس سان جرمان في ارجان بداية صباح السالم ستشكل قاعدة صلبة لتمكين وبناء فرق كرة قدم محترفة من الكويت، وموضحة أن برامجها التدريبية المعتمدة ستشعل الشغف برياضة كرة القدم ايجابياً لدى اللاعبين من الأطفال والناشئين، وستوظفه لصقل مهاراتهم الكروية وتعزيز بلوغهم أعلى المستويات في الأداء والكفاءة. بدورها أعربت السفيرة الفرنسية كلير لو فيشر عن سعادتها بافتتاح الاكاديمية وصرحت: «يشرفني أن أشارك في إطلاق أكاديمية كرة القدم الفرنسية الرائدة «باريس سان جرمان» في الكويت. وواثقة من أنها ستعزز القدرات للأطفال الذين سينضمون اليها وستصقل مهاراتهم وتمنحهم الرغبة والإصرار على مواصلة التقدم والازدهار في أدائهم بغية الوصول الى أفضل المستويات، مثمنة جهود مجموعة الارجان وورئيس مجلس ادارتها هيثم الخالد ورئيسها التنفيذي خالد المشعان لدعم الرياضة في البلاد مما ينعكس ايجابياً على قوة العلاقات بين البلدين الصديقين فرنسا والكويت. من جهته قال فابيان ديلم، المدير العام لشركة باريس سان جرمان الشرق الأوسط والهند، أن باريس سان جرمان أكاديمية عريقة ينصبّ تركيزها على تأسيس الرياضيين الشباب في جميع أنحاء العالم وخلق بيئة تمكنهم من التعبيرعن أنفسهم من خلال الرياضة. لافتاً الى أن ارجان بداية تعد الوجهة المثالية لتحقيق ذلك حيث تحتوي مرافق شاملة ومتكاملة لتحقيق تلك الرؤية بعيدة المدى للتطوير والنهوض بالرياضة في الكويت.

