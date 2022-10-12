«يد الكويت» هزم الجيش وديّاً

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فاز الكويت على طلائع الجيش المصري 35-24 في أولى تجاربه الودية خلال معسكره الاعدادي الذي يقيمه في القاهرة استعدادا لبطولة «سوبر غلوب» العالمية لكرة اليد والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر الحالي. وسيخوض الكويت الذي يستمر معسكره حتى موعد المغادر إلى السعودية، 3 مباريات أخرى أمام أندية الأهلي والزمالك ومنتخب شباب مصر إذ يطمح الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي إلى إيصال الفريق لأفضل جاهزية قبل المشاركة في البطولة. ووقع الأبيض في المجموعة الثانية إلى جانب ناديي توباتي البرازيلي وكيسلي البولندي. وكان الأبيض احتل المركز الثالث في البطولة العربية التي اختتمت مؤخراً في تونس وتوج بلقبها الترجي التونسي على حساب الزمالك المصري.