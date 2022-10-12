الكويت وكاظمة يلتقيان دجلة والاتحاد في «السلة العربية»

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يلتقي الكويت مع نظيره دجلة الجامعة العراقي في الـ 07:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، لحجز البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال، التي يستضيفها نادي الكويت، وتختتم منافساتها السبت المقبل. كما يصطدم كاظمة بنظيره الاتحاد السكندري المصري عند الـ 03:00 عصرا على ذات الصالة، وفي الـ 05:00 مساء يلتقي الفائز من مباراة الجهراء والبشائر العماني، مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري وأهلي حلب السوري (أقيمتا مساء أمس)، على أن تبدأ مواجهات الدور ربع النهائي في الـ 01:00 ظهرا بمباراة تجمع الفائز من لقاء أهلي بنغازي الليبي والرياضي اللبناني مع الفائز من مواجهة بيروت اللبناني والسد القطري (أقيمتا مساء أمس أيضاً).