كابتن فاطمة تطمح لقيادة فرق الرجال

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توجّه المدرّبة البحرينية الشابة، فاطمة رياض، تعليمات للاعبي فريقها، وجميعهم من الذكور خلال حصة تدريبية، في دور غير مألوف.

وتعمل فاطمة (33 عاما) كمدرب مساعد لفريق النجمة البحريني في المنامة لكنّها تطمح لأن تقود فريقا من الرجال في المستقبل وأن تفوز بالدوري في المملكة. وهي تؤكد انها تشعر «كأي مدرب آخر» لكرة السلة.

ومع ان المدربة الشابة اثبتت عمليا خطأ «تكهنات» التشكيك في قدرتها لكن الامر لم يكن سهلا فقد واجهت فاطمة حالة «عدم تقبل» وهي تفسر ذلك قائلة «كان غريبا وجود المرأة في الرياضة وخصوصا كرة السلة، بحكم أنها كانت حكرا على الرجال». وبالنسبة لمدير الجهاز الفني لفريق النجمة، رؤوف حبيل كانت خطوة تعيين رياض في دور مساعد المدرب «جريئة»، قائلا انه في البداية «كان التواصل صعبا قليلا مع اللاعبين لكن مع الوقت أصبح سهلا جدا».

باستثناء بعض الحالات ومنها في كرة القدم، من النادر أن تقوم امرأة في منطقة الخليج بقيادة فريق رياضي، لكن المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة إصلاحات اجتماعية سمحت للمرأة بلعب دور أكبر في سوق العمل وفي الرياضة وقطاع الفن والسينما وغيرها.

