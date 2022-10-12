شيرين عبد الوهاب تنفي إدمان المخدرات

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كشف محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، ياسر قنطوش، عن مصالحة تمت بين الفنانة المصرية وطليقها حسام حبيب بعد خلاف وصل الى ساحات القضاء.

وذكر قنطوش في بيان أن شيرين تعرب عن احترامها وتقديرها لـطليقها، وفي سبيل استمرار الود بينهما كزملاء داخل نفس المهنة، قررت التصالح معه فيما يخص القضايا التي ينظر فيها القضاء المصري.

ونوه البيان، بأن حبيب سوى خلافاته مع شيرين، من خلال رده لكل المتعلقات التي سبق وأن حصل عليها منها، وهو ما شهدته النيابة العامة في مصر، حتى بات غير ملزم بأي شيء تجاه طليقته.

وختم بالتأكيد على أن شيرين تقدر وتحترم حبيب.

وعلى صعيد آخر حلت الفنانة المصرية ضيفة على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ونفت خلال اللقاء ماتم تداوله من شائعات حول إدمانها للمخدرات، قائلة: «أنا كنت لازم عشان أنام آخد حاجة تؤهلني للنوم، وأول ما أصحى آخد أدوية للمعدة والحساسية، دلوقتي عايشة من غير حتى برشام صداع، والبركة في دكتور نبيل عبد المقصود».

ونبيل عبد المقصود هو طبيب متخصص في علاج الإدمان، وقد وجهت له شيرين التحية خلال إحياء حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي في تونس.

