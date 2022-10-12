مصحة «تعذيب» لعلاج المدمنين في مصر!

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كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الإثنين، كواليس مداهمة مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، ليتم اكتشاف احتجاز عدد من المدمنين وتعذيبهم بلا هوادة وإجبارهم على تناول «أدوية مهدئة». وكشفت المعلومات والتحريات الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية في كرداسة «دون ترخيص» واحتجازه عددا من «متعاطي المواد المخدرة» بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم، دون استشارة طبية، نظير مقابل مادي. واستهدفت الأجهزة الأمنية المركز وتمكنت من ضبط القائمين على إدارته وهم 3 أشخاص وسيدتان، وتبين احتجاز 85 شخصا من متعاطي المواد المخدرة داخل المركز.

بسؤال عدد من المحتجزين أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم «كرها عنهم»، وكشفوا أن القائمين على إدارة المكان يقومون بـ«تكبيلهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب».

وحسب وزارة الداخلية فقد أسفر التفتيش عن ضبط أدوية مهدئة للحالة النفسية والعصبية «مجهولة المصدر ومدرجة ضمن جدول مخدرات وممنوع تداولها دون استشارة طبية»، و هواتف محمولة ودفاتير تحصيل نقدية، ومجموعة حبال «تستخدم فى تكبيل النزلاء».

ووفقاً لوزارة الداخلية المصرية، فقد تبين إدارة المنشأة دون ترخيص، ومزاولة القائمين عليها مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرفهم أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون استشارة طبية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بما سبق، وأكدوا استخدام «الحبال والعصي» فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

