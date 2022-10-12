ملكة جمال لبنان: لم أشتر اللقب

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أكدت ملكة جمال لبنان للعام 2022 ياسمينا زيتون أنها لن ترد على من اتهمها بأنها اشترت اللقب أو من شكك بفوزها، «لأن هؤلاء ليس عندهم ما ينشغلون به وكل همهم الانتقاد واختلاق الاشاعات». وقالت ياسمينا في مقابلة مع الموقع الالكتروني لقناة «العربية»: إن «الناس يعرفون جيداً أسباب فوزي أنا تحديداً باللقب الجمالي وبالتاج»، موضحةً أن أبرز هذه الأسباب شخصيتها حيث أثبتت ثقافتها وقوة حضورها على مسرح المنافسة. وكشفت أنها تركز حالياً على المشاركة في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون، واعتبرت أن «الجمال الحقيقي لأي امرأة هو أولاً أن تتقبل نفسها كما هي.. وإذا اضطرت إلى تغيير بعض الأمور التي لا تحبها، فهذا أمر عادي شرط أن تبقى محافظة على ملامحها وعلى ما وهبها الله».