رئيس الوزراء بحث أولويات المرحلة مع النواب

وطن النهار

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد لليوم الثاني على التوالي عدداً من النواب للتباحث معهم حول التشكيل الحكومي الجديد واولويات المرحلة المقبلة.

واستقبل سموه النائبين حامد البذالي ويوسف البذالي، والنواب: حسن جوهر وبدر الملا ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير وأسامة الشاهين ممثلين لكتلة الخمسة البرلمانية، وشعيب المويزري وشعيب شعبان وعبدالله فهاد وفلاح ضاحي وحمد المدلج واسامة الزيد وسعود العصفور ممثلين لكتلة السبعة بالاضافة الى النائب عبدالله الانبعي، والنائب الدكتور محمد الحويلة، والنواب عبدالعزيز الصقعبي وحمد المطر ممثلين للحركة الدستورية الاسلامية «حدس»، والنائبين خليل الصالح وصالح عاشور ممثلين لتجمع العدالة والسلام، والنواب أحمد لاري وخليل أبل وهاني شمس ممثلين للتآلف الاسلامي الوطني، وتباحث الطرفان عدداً من القضايا المهمة وعلى رأسها التشكيلة الحكومية المرتقبة.

‏وكشف لاري عن ان الاجتماع ساده جو من الاهتمام في دفع الامور نحو الاستقرار والعمل لتحقيق تطلعات المواطنين، ودار حول اهم المستجدات على الساحة المحلية، وتمت مناقشة اهمية تقديم الحكومة لبرنامج عملها فور تشكيلها عملا بنص الدستور.

من جهته، جاء في بيان لتجمع العدالة والسلام ان الحديث مع سموه دار حول ما يحتاجه المواطنون في الفترة القادمة وقدموا لسموه عدة نقاط تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن، مثل تعديل سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي حيث تحتاج الأسرة الكويتية للاستقرار من خلال تحسين مستوى الخدمات العامة في البلاد وتحسين الوضع الصحي والتعليمي لتخفيف الضغط عليهم. بدورهم اصدر نواب «حدس» بيانا اوضحوا فيه انهم نقلوا في اللقاء الحرص على التزام مواد ونصوص دستور الكويت في الممارسات الحكومية والبرلمانية كلها، خاصة ما يتعلق منها في وجوب انعقاد مجلس الأمة في المدة الدستورية المقررة.

