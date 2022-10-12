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وطن النهار

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نواب: التعاون مع الحكومة لمعالجة القضايا


احتفى ديوان حجي سليم في العدان بعدد من النواب الذين نالوا ثقة الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيراً، حيث حضر حفل الاستقبال النواب: د. جنان بوشهري، خليل الصالح، فيصل الكندري، احمد لاري، دكتور خليل ابل، هاني شمس، وعضو المجلس البلدي د. حسن كمال، والوزير السابق د. فاضل صفر، وعدد من الحضور. واكدوا خلال حضورهم على اهمية احترام الدستور لتجاوز الكثير من الخلافات بين السلطتين خلال السنوات الماضية، داعين الى ضرورة التعاون مع الحكومة المقبلة من خلال اختيار وزراء اكفاء يتحملون مسؤولية المنصب الوزاري لتحقيق الرفاه والاستقرار للوطن والمواطن.


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