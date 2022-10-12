الأولى

أكدت مصادر نيابية ان البلاد تعيش مرحلة جديدة من علاقة السلطتين وصفتها بـ«الحميمة».

وقالت المصادر: إن لقاءات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد التي تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي بلقائه المجاميع النيابية خرجت بـ«مسودة» لبرنامج عمل الحكومة القادم بالاتفاق بين السلطتين على غير ما كان موجوداً في السابق من قيام الحكومة بتقديم برنامج منفرد دون التنسيق مع أعضاء مجلس الأمة.

ونقلت المصادر اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بالتنسيق مع النواب عبر الاخذ باقتراحاتهم ومبادراتهم على انه يجب مراعاة الأوضاع الاقتصادية ومدى الحاجة لاصلاحها للدفع بمزيد من الرفاهية للشعب.

وبالأمس تواصلت اللقاءات النيابية وتوسعت مع سمو رئيس الوزراء حيث كشف النائب احمد لاري عن ان الاجتماع مع سموه ساده جو من الاهتمام في دفع الامور نحو الاستقرار والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين، بالاضافة الى مناقشة اهمية تقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها عملا بنص الدستور.

وبشأن الحديث عن التشكيل الحكومي أوضح لاري انه تم التأكيد على ضرورة مراعاة مخرجات الانتخابات وطرح جملة قضايا مثل العفو الخاص والبدون والجناسي المسحوبة والعدالة في المناصب والتعيينات.

وفي بيان صادر عن تجمع العدالة والسلام أكد ان اللقاء تطرق الى نقاط عدة تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن، مثل تعديل سلم الرواتب والبديل وتحسين مستوى الخدمات العامة في البلاد وتحسين الوضع الصحي والتعليمي.

واصدر نواب «حدس» بيانا اوضحوا فيه انهم نقلوا الى سمو رئيس الحكومة اهمية الحرص على الالتزام بمواد ونصوص الدستور في الممارسات الحكومية والبرلمانية كلها، خاصة ما يتعلق منها بوجوب انعقاد مجلس الأمة في المدة الدستورية المقررة.

وكانت كتلة الخمسة نقلت لسمو رئيس الحكومة التأكيد على الدستور والعفو عن أصحاب الرأي لتجاوز أي خلاف سياسي، ومراعاة المعايير اللازمة في اختيار الوزراء لضمان بناء جسر تعاون.

إلى ذلك، قال النائب يوسف البذالي: ان لقاءه وزميله حامد البذالي بسمو الرئيس شمل التطرق لموضوع المستوى المعيشي للمواطنين وأهمية التمسك بالدستور والقانون، وتوفر تشكيل حكومي يليق بنتائج الانتخابات وتقديم الحكومة لبرنامج عمل يحقق تطلعات المواطنين وتحويل البلد الى مركز مالي عالمي، مؤكدا أن اللقاء كان ايجابيا ومثمرا كشف عن حرص سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد على الانجاز والاستقرار السياسي.

من جهتها أعلنت مجموعة السبعة، بالإضافة إلى النائب عبدالله الأنبعي، ان لقاءهم بسمو رئيس الحكومة تطرق الى قضايا شملت رفع المعاناة عن المواطنين الكويتيين في قضايا الإسكان والتنمية والتوظيف وسلم الرواتب والمتقاعدين والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من القضايا المعيشية، وقضايا ملف العفو الشامل المتعلق بالمهجرين وسجناء الرأي السياسي وملف سحب الجناسي وتعديل النظام الانتخابي وقضية الحقوق المدنية للبدون والملفات المتعلقة بمحاربة الفساد.

وفي شأن ذي صلة بالابعاد الدستورية، تواجد نواب كتلة السبعة شعيب المويزري وسعود العصفور وشعيب شعبان وعبدالله فهاد وفلاح ضاحي واسامة الزيد وحمد المدلج بالاضافة الى النائبين عبدالله الانبعي ومبارك الطشة في استراحة قاعة عبدالله السالم امس في الموعد المفترض لعقد جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر من اجل ابداء موقف والتأكيد على الثوابت الدستورية ذات الصلة بمرسوم الدعوة لانعقاد المجلس في موعد محدد وفق المادة 87 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.