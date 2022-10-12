طلال الخالد: «إغراق» البلاد بالمخدرات أصبح أكثر شراسة واحترافية

الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أن محاولات إغراق البلاد بآفة المخدرات أصبحت أكثر شراسة واحترافية خصوصا في مجالي الترويج والتهريب.

وقال: ان علينا بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة لمواجهة هذا الخطر حتى نقضي على هذه الآفة حماية لشباب الوطن.

وأعرب الخالد وفق بيان صحافي امس الثلاثاء خلال إشرافه على فك أحراز حوالي 90 كيلوغراما من مادة (الشبو) المخدرة كانت قادمة الى البلاد في احد الطرود عن تقديره لجهود رجال الأمن المستمرة في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع اساليب ومحاولات التهريب التي تستهدف المجتمع.

وشدد على بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة والوقوف بالمرصاد لمهربي المواد المخدرة مؤكدا أنه لا تهاون في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.