محمد بن زايد يقود «مهمة سلام» في روسيا

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موسكو - أبوظبي - الوكالات: بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سانت بطرسبرغ ايجاد «حلول سياسية فاعلة» للأزمات الدولية وبينها الازمة في اوكرانيا فيما وصفت مصادر إماراتية زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا بانها «مهمة سلام» لانقاذ العالم من مواجهة نووية مروعة....(طالع ص 17).

وبعد اللقاء عبّر الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقاء بوتين مثمنا التعاون الذي جمع البلدين على أكثر من صعيد وقال في تغريدة على تويتر «ناقشنا عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية دعم الجهود الديبلوماسية التي تخدم جميع الأطراف وتحقق السلام والاستقرار في العالم».

بدوره، ثمّن الرئيس الروسي دور الإمارات المهم في المنطقة، مؤكدا أن موسكو تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وقال بوتين «رغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله».

وكانت دولة الإمارات أكدت دعمها الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مُشيرة إلى أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا تأتي في إطار السعي للتوصل إلى «حلول سياسية فاعلة». وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان إن «دولة الإمارات على استعداد تام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الديبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي».

من جهته قال الكاتب والأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله إن «رئيس الامارات هو الزعيم العالمي الوحيد الذي يستطيع توظيف علاقاته العميقة مع الرئيس بوتين لوقف الانزلاق نحو مواجهة نووية مروعة»، مضيفا أن زيارته إلى موسكو «هي مهمة سلام من أجل أوروبا والعالم ومتسقة مع سعي الإمارات لتحقيق السلام إقليمياً وعالمياً».

وكان أنور قرقاش المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات قال في وقت سابق إن الزيارة «مجدولة مسبقاً في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة ورغم ذلك فإن ما تشهده الحرب في أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلاً عاجلاً عبر الديبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي. وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ».