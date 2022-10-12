إسرائيل تحتجز 130 ألف مقدسي كرهائن

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القدس المحتلة - الوكالات: احتجزت سلطات الاحتلال 130 الف مقدسي «رهائن» بذريعة البحث عمن تصفهم بـ«المطلوبين» فيما اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين والشرطة الاسرائيلية المسجد الاقصى المبارك.

وحولت السلطات الاسرائيلية مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس المحتلة الى ساحة تنكيل بالفلسطينيين بعد أن أغلقت مداخلهما وفرضت حصارا على سكان شمال القدس المحتلة حيث احتجز جنود الاحتلال قرابة 130 ألف مقدسي يقطنون في تلك الأحياء كرهائن بحجة البحث عن مطلوبين. وتحولت تلك الأحياء إلى ساحة حقيقية للحرب حيث شرع جنود الاحتلال بتفتيش عشرات المنازل واستهداف المدنيين بقنابل الغاز، وقنابل الصوت، والأعيرة «المطاطية».

من جهة ثانية اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح امس المسجد الأقصى المبارك، وذلك في ثاني أيام «عيد العرش اليهودي».

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي، وأخرجت بالقوة عددا من المعتكفين فيه.

وأضافت أن اقتحامات المستوطنين جاءت على شكل مجموعات متتالية، حيث نفذوا جولات استفزازية وسط دعوات لتلاوة جماعية لمقاطع من التلمود في ساحات المسجد.

فيما حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر تكريس الصلوات التلمودية في المسجد الأقصى كخطوة لتهويده بالكامل.