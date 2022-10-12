الخالد: لا تراجع عن القضاء على المخدرات وحماية شبابنا

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أن محاولات إغراق البلاد بآفة المخدرات أصبحت أكثر شراسة واحترافية خصوصا في الترويج والتهريب «وعلينا بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة لمواجهة هذا الخطر ولن نتوقف حتى نقضي على هذة الآفة حماية لشباب الوطن».

وأعرب الخالد وفق بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أمس الثلاثاء خلال إشرافه على فك أحراز حوالي 90 كيلوغراما من مادة (الشبو) المخدرة قادمة الى البلاد في طراد بطريقة مبتكرة عن تقديره لجهود رجال الأمن المستمرة في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع اساليب ومحاولات التهريب التي تستهدف أبناء المجتمع.

وشدد على بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة والوقوف بالمرصاد لمهربي المواد المخدرة، مؤكدا أنه لا تهاون في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.

وعن الضبطية أوضح البيان أن المنظومة الرادارية التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل رصدت طرادا يدخل المياه الإقليمية وبعد تحديد موقعه تم توجيه قوة لاستيقافه وعلى متنه شخصان وأثناء ضبطهما حاولا حرق الطراد لكن تمت السيطرة عليهما وبالتفتيش تم العثور على حوالي 90 كيلوغراما من مادة الشبو المخدرة.

وذكر أنه بالتحقيق مع المتهمين أرشدا إلى متهم ثالث (صاحب الشحنة) وتم ضبطه وجار تحويل المتهمين الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وحضر فك أحراز الشحنة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي والمدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس.

