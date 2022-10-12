البلدية: فرق ميدانية لمسح مواقع التخييم

وطن النهار

عكفت البلدية على دراسة آلية عمل لتحديد المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم وعرض المخططات التنظيمية للمواقع ومناقشة اقتراحات الجهات المعنية والتعديلات التي طرأت عليها. وقال رئيس لجنة دراسة وتحديث المواقع بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2023/2022 في البلدية م. فهد الشتيلي، ان البلدية اجتمعت مع الجهات الحكومية كافة لاستعرض الشروط والأحكام الخاصة بترخيص المخيمات، وتحديد المهام لكل جهة. وأوضح الشتيلي خلال الاجتماع التمهيدي للجنة، أنه تم استعراض عدد من المراسلات الواردة من الهيئة العامة للبيئة وديوان المحاسبة والهيئة العامة للطرق بشأن تنظيم أعمال ومواقع التخييم الربيعي ومتابعة توصيات تقييم كفاءة أداء الجهات المعنية في مكافحة التصحر. وأضاف بأنه تمت مناقشة تشكيل فرق ميدانية على مستوى المحافظات لمسح جميع المواقع وتجهيزها وتنظيفها فضلا عن التنسيق نحو إزالة أي مخيم يقام خارج المناطق التي تحددها البلدية، وأن تقوم بوضع إنذارات لأصحاب الأغنام لتغيير مواقعهم خارج المواقع التي تحددها البلدية والابتعاد عن خطوط الضغط العالي والتنسيق مع الجهات المعنية للمحافظة على البيئة البرية والحياة الفطرية.

