«إنجازات كويتية شبابية» كرَّم 30 شخصية

وطن النهار

تحت رعاية رجل الأعمال فهد المعجل، وبرعاية المدير العام للهيئة العامة للشباب مشعل الشاهين، انطلق مساء اول من امس حفل فعاليات ملتقى إنجازات كويتية شبابية الرابع، بالتعاون مع الهيئة، بتكريم نخبة من أبطال الكويت الذين تميزوا بإنجازاتهم في مختلف المحافل الدولية والعربية.

وقال رئيس مبادرة إنجازات كويتية جمال العدواني انه تم اختيار شخصية الملتقى لهذا العام البروفيسور د. طارق سنان، لعطاءاته وإسهاماته المتميزة وإنجازاته الكثيرة في مجال الطب والصحة، وعلى هامش الملتقى ستقام عدة جلسات نقاشية لعدد من المحاضرين في مختلف المجالات.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم أكثر من 30 شخصية كويتية منجزة في مختلف مجالات الحياة، إضافة إلى تكريم الجهات الراعية والإعلامية التي أسهمت في نجاح هذه الفعالية.

