«الشؤون» خاطبت «ديوان الخدمة» لتطبيق البصمة المرنة

وطن النهار

رفع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، مسلم السبيعي، كتابًا إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن تطبيق البصمة المرنة في الوزارة وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من الكتاب.

وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة، «انه ووفقا إلى المادة (9) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006.. وحرصا على تحسين بيئة العمل وتوفير البيئة الانتاجية المناسبة للموظفين تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بأخذ الموافقة على تطبيق البصمة المرنة لموظفي وزارة الشؤون في جميع القطاعات مع التقيد بساعات العمل الرسمي 7 ساعات يوميا وذلك وفق الأطر القانونية المقررة وعدم الإخلال بالضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه وتعديلاته.

واشار السبيعي إلى أن هذه المطالبة تأتي نظرا لطبيعة عمل الوزارة بجميع وحـداتها التنظيمية الخدمية المنتشرة عـلـى مستوى مناطق دولـة الكويت وتعمل عـلـى تقديم الخـدمات لشرائح متعددة مــن افراد المجتمـع عـلـى مـدار السـاعة ممثلـة فـي قطاعـات الرعاية الاجتماعيـة والتنميـة الاجتماعية والقطاعات الأخرى. و لما يعانيه موظفو هذه القطاعات من عناء لإثبات حضورهم وانصرافهم يوميا وما يترتب عليه من تأخير نظرا للازدحام المروري وما قد يترتب على ذلك الخصم الشهري من الراتب، الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائهم الوظيفي».

