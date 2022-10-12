الشمري: «الفحص الوراثي قبل الزواج» قدم خدماته لـ 764 عائلة

وطن النهار

أكدت وزارة الصحة أن التحديات التي تواجه التصدي للأمراض الوراثية تتطلب التعاون والعمل المشترك بروح الفريق بين المختصين في فروعها.

وأشادت ممثل وزير الصحة راعي (مؤتمر الكويت الدولي الثامن للأمراض الوراثية) مديرة الإدارة الفنية د. نوفه الشمري في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر أمس الثلاثاء الذي ينظمه مركز الكويت للأمراض الوراثية ويستمر ثلاثة أيام بالدور الذي يؤديه المركز في التصدي لتلك التحديات.

وقالت الشمري إن المؤتمر يشكل علامة فارقة ودليلا حيا على الرؤية الثاقبة والتخطيط العلمي في مركز الكويت للأمراض الوراثية بكل ما يمثله ذلك من ركيزة مهمة من الركائز الأساسية للنظام الصحي في الكويت وما يتم تقديمه من إضافات للوقاية العلاجية.

ولفتت إلى المهام الإنسانية والمهنية التي يؤديها العاملون في المركز لتقديم الرعاية الصحية المستندة إلى الأدلة والبراهين العلمية والتقنيات الحديثة للمستحقين لها من منطلق حقهم في الصحة كأحد حقوق الإنسان الأساسية.

من جانبها قالت رئيسة المؤتمر ورئيسة مركز الأمراض الوراثية الدكتورة ليلى بستكي إن خدمات المركز التي يتردد عليها أكثر من 50 ألف عائلة واكثر من ربع مليون مراجع منذ الإنشاء في مجال الحد من الأمراض الوراثية بالوقاية والتشخيص والعلاج تقدم على أربعة مستويات.

وأضافت أن تلك المستويات تتمثل في الوقاية والتشخيص والعلاج والتعاون مع الاختصاصات الطبية لمتابعة الأمراض المزمنة والسرطانات ونشر الوعي الوراثي في المجتمع.

وذكرت أن المركز قدم خدمة فحص البويضة قبل الانغراس في الرحم لحملة الطفرات الوراثية لعدد 296 عائلة بعد دراسة 1920 بويضة ملقحة، مبينة أن هناك 200 عائلة يتم الانتهاء من إجراءات دخولها لهذه الخدمة.

وأوضحت أنه تم تقديم خدمة الفحص قبل الزواج التكميلي لعدد 764 عائلة معروف لديها بعض الطفرات الوراثية كما تم إجراء 60 حالة فحص للأجنة لأمراض معروفة قبل الولادة لأبوين حاملين لطفرة وراثية معروفة كمرض وراثي.

وأشارت إلى أن برنامج مسح حديثي الولادة الذي أطلق عام 2014 يغطي جميع المواليد ويتم فحص 22 مرضا هرمونيا وتمثيلا غذائيا لأكثر من 55 ألف ولادة سنويا، لافتة إلى الطموح لإضافة مرض الحثل العصبي الشكوي الذي تم تشخيص 900 حالة منه منذ عام 2005 حتى الآن.

