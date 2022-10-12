الصالح: إعداد برنامج متكامل للتعريف بمرض السرطان

وطن النهار

أفاد د. خالد أحمد الصالح استشاري الاورام رئيس مجلس إدارة حملة «كان « بأنه ضمن برامجها التدريبية المستمرة أنهت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» دورة متخصصة للهيئة التمريضية وبذلك يرتفع عدد الطواقم التمريضية التي تم تدريبهم إلى 2254 علماً بأن «كان» تقوم بتدريب الطواقم التمريضية على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم خاصة مرضى السرطان، بالإضافة إلى أنه تم إعداد برنامج متكامل يقدمه اختصاصيو الأورام للمتدربين يتضمن تعريفاً حول مرض السرطان ومراحله ونسبة وقوعه في الكويت وفي العالم وطرق التشخيص والعلاج، الوقاية والاكتشاف المبكر، نسبة الشفاء، وأوضح د. الصالح بأن الاهتمام بتدريب الطواقم التمريضية يعود لقربهم للمريض وذويه وكذلك للأطباء، فتدريبهم على المعلومات الصحيحة حول الأمراض السرطانية وكل ما سبق يهيئهم للإجابة على أي تساؤلات بصورة علمية سليمة.

وأضاف بأن الطواقم التمريضية هي التي تنفذ وتطبق العلاجات الموصوفة من الأطباء لذلك فهم الركيزة في تقديم العلاج لذلك وجب الاهتمام بثقافتهم الصحية فيما يتعلق بالأمراض السرطانية وقد أعرب عن سعادته للحماس الذي يلمسه من المممرضين والممرضات واهتمامهم بهذا التدريب.

