«الأميركية» جددت اعتماد «الكمبيوتر والكهربائية»

وطن النهار

جددت كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة الأميركية في الكويت AUK الاعتماد الأكاديمي لبرنامج بكالوريوس الهندسة في هندسة الكمبيوتر والهندسة الكهربائية، وذلك من قبل لجنة الاعتماد الهندسية التابعة لمجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا ABET.

ويُعدّ الاعتماد مؤشّراً أساسياً على تحقيق البرامج المعتمدة لأعلى المعايير الأكاديمية المطلوبة لتخريج جيل مؤهل لدخول سوق العمل، بحيث يقود الخريجون الطريق إلى الابتكار ويتبوأون مناصب عليا في مجال التكنولوجيا الحديثة، كما يسعون لخدمة المجتمع ويرعون مصالحه وسلامته.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، أعرب عميد الكلية د. أمير زيد عن فخره بحصول البرنامجين على الاعتماد الأكاديمي، مؤكداً أن التحدي الأساسي تمثل في استيفاء متطلبات الاعتماد أثناء أزمة كوفيد-19 التي شهدت فترات الحظر والتعليم عن بعد، حيث تضافرت جهود فريق الكلية للحفاظ على جودة المقررات وعدم الاخلال بجودة التدريس.

وأضاف د. زيد أن فريق التقييم في هيئة الاعتماد قد ثّمن الزيارة الإلكترونية لفريقنا بالكلية، إضافة إلى استيفاء معايير وبنود تقرير التقييم الذاتي (self-study reports)، كما مدح فريق الاعتماد ارتفاع نسبة الطالبات المنتسبات لبرامج الهندسة، مبيناً أن الجامعة الأميركية في الكويت هي أول جامعة خاصة بالكويت تحصل على الاعتماد الأكاديمي لهندسة الكمبيوتر منذ 2016.

ويعد مجلس ABET ذا شهرة ومكانة في جميع أنحاء العالم، حيث يضيف قيمة مرموقة للبرامج الأكاديمية في التخصصات التقنية، التي تولي أهمية كبيرة للجودة والدقة والسلامة، وتركز معايير ABET، التي وضعها المتخصصون التقنيون الذين يشكلون أعضاء جمعيات ABET، على ما يتعلمه الطلبة وما يكتسبونه من خبرات، ويتضمن اعتماد ABET مراجعة شاملة للمناهج وأعضاء هيئة التدريس والمرافق والدعم المؤسسي، من قبل فريق مكون من الخبراء ذوي المهارات العالية في البرامج التي تخضع لاعتماد ABET فضلا عن خبراتهم في مجالات متعددة.

ومجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا ABET هو منظمة غير ربحية معترف بها من قبل مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية (CHEA)، ويعتمد ABET ما يقارب 4361 برنامج، موزعة على أكثر من 850 كلية وجامعة في 41 دولة.

ويمكن زيارة الموقع الالكتروني لمجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا www.abet.org لمزيد من المعلومات حول المجلس والهيئات التابعة له ومعايير الاعتماد المتبعة لتقييم البرامج.

الجامعة الأميركية في الكويت هي أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت، وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية.

