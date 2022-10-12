زبيدوف: تطور العلاقات الكويتية - الطاجيكية

وطن النهار

أشاد عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان د. زبيدالله زبيدوف بمهام سفيرى الهند وسلوفاكيا مشيرا الى انهما ساهما في تعزيز علاقة بلديهما مع الكويت

وقل زبيدوف في حفل وداع سفيري الهند و سلوفاكيا بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية و الاجنبية المعتمدين لدى البلاد، ان ما قاما به الزميلان سيبي جورج ويجور هايدوشيك من نشاطات ساهما وبشكل كبير في تعزيز العلاقات وتقريب وجهات النظر بين بلديهما والكويت فضلا انهما كانا متعاونين بشكل كبير مع جميع الزملاء

واوضح ان الكويت بلد منفتح على الجميع مشيدا بالتسهيلات التي تقدمها وزارة الخارجية لتذليل جميع الصعاب لممارسة السفارات المعتمدة لديها مهامها على اكمل وجه

وتمنى التوفيق للسفيرين المنتهية مهامهما، كما رحب بالسفراء الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

وعن العلاقات الكويتية - الطاجيكية اشاد زبيدوف بالتطور الذي وصفه بالهائل بين البلدين مشيرا الى نجاح اعمال اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين والتي عقدت بالعاصمة دوشنبيه الشهر الماضي، مشيرا الى اللقاءات التي وصفها بالمهمة والناجحة التي عقدتها وكيل وزارة

المالية الكويتية مع المسؤولين في طاجكستان و التي قال انها فتحت ابواباً واسعة للتعاون بين البلدين واسفرت عن نتائج ملموسة بين البلدين في المجال الاقتصادي

واوضح ان العلاقات السياسية بين البلدين متينة الى حد بعيد و ان هناك تعاوناً وتفاهماً وتنسيقاً بين الجانبين في جميع المجالات في جميع المحافل الدولية.

وتوجه بالتهنئة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتزكية سموه وليا للعهد و للشعب الكويتي على نجاح انتخابات مجلس الامة املا ان تتعزز علاقات البلدين مع تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت.

