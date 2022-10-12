حجي: تضافر الجهود الدولية ضروري لحماية حقوق الأطفال

وطن النهار

جددت الكويت التزامها بمواصلة العمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها مؤكدة دعمها للجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل ايجاد عالم أفضل للاطفال.

وقال عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي في كلمة الكويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الاول الاثنين إن العالم يواجه تحديات كبيرة منها الحد من تفشي الأوبئة مثل (كوفيد – 19) وغيرها من الأمراض وتغير المناخ والكوارث الطبيعية واستمرار النزاعات المسلحة والحروب وأزمات اقتصادية ومالية وانعدام الأمن الغذائي والمجاعة في بعض المناطق.

وأضاف في اثناء مناقشة بند «تعزيز حقوق الطفل وحمايتها» أن تلك التحديات لها عواقب وآثار مباشرة على الحياة المعيشية لمئات الملايين من البشر بما في ذلك الأطفال، معربا في هذا السياق عن بالغ القلق مما بينته التقارير المختصة من معاناة انسانية واجتماعية ومعيشية وصحية تواجه الملايين من الأطفال حول العالم.

واوضح ان تلك التحديات أدت للأسف إلى زيادة عدد الأطفال الذين يعيشون في الفقر المدقع ودفعهم إلى حافة المجاعة وتعريض صحتهم النفسية والبدنية للخطر وانقطاعهم عن التعليم وتعرضهم للتجنيد والتطرف العنيف.

