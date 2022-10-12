الكويت.. اكتشافات غاز «واعدة» في المنطقة البحرية

مال وأعمال

كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـالنهار عن تواجد كميات هائلة من الغاز الطبيعي، تم اكتشافها خلال التنقيب عن النفط، ضمن عمليات الحفر البحري التي تقوم بها شركة هاليبرتون العالمية ضمن مناقصات فازت بها في مجال الحفر البحري تابعة لشركة نفط وقالت ان النتائج مبشرة للغاية، مضيفة ان النتائج اظهرت ان تلك الاكتشافات ستعزز القدرات المالية للكويت بشكل كبير، عبر تواجد تلك الكميات الكبيرة من الغاز، الأمر الذي من شأنه تعزيز الصناعات البتروكيماوية وكذلك القطاع الصناعي الذي يعتمد على الغاز في تسيير اعماله. وبينت ان عمليات الحفر البحري تركزت وبشكل اساسي على النفط، الا ان العمل في المنطقة البحرية اظهر وجود كميات من الغاز الطبيعي الواعدة. وقالت ان اعمال الحفر البحري تميزت بالسهولة واليسر مع قرب الاحتياطات النفطية من سطح الأرض، مما يجعل عمليات الحفر اسهل وهي مميزات وفرت الجهد والمال على الدولة لقرب كميات النفط المتواجدة في الخزان النفطي من السطح. وأوضحت ان آبار الغاز موجودة فعلياً منذ فترة كبيرة وتنتظر الحفر لاستخراجها، موضحة ان شركة نفط الكويت تعاقدت مع هاليبرتون لاحضار حفارات كبيرة الحجم لتتحمل ضغط الغاز الكبير الذي ينتج عن عمليات الحفر.

وأوضحت المصادر ان المناقصة الأولى تستهدف حفر 6 آبار خلال العام الحالي 2022، فيما تستهدف المناقصة الثانية حفر 10 آبار خلال العام القادم 2023، ليصبح الاجمالي 16 بئراً في المنطقة البحرية.

