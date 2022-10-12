البورصة مع «الشراء الانتقائي»

مال وأعمال

شهدت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تبايناً في الأداء بنهاية جلسة أمس، ونجح المؤشر العام من الصعود بعد التراجع الحاد الذي شهده في جلسة اول من أمس الاثنين والتي فقد فيها نحو 177.5 نقطة بخسائر بلغت نحو 1.1 مليار دينار في القيمة السوقية، وذلك بسبب ارتفاع حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا في الفترة الأخيرة، والتي زادت من مخاوف المستثمرين حول ما ستؤول اليه الأوضاع في الفترة القادمة، وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي العالمي والبحث عن ملاذات اكثر اماناً.

قال خبراء ان سوق الكويت شهدت امس ارتدادا ايجابيا بعد التراجعات السابقة بفعل عمليات شراء انتقائية من قبل المستثمرين تركزت على اسهم قطاع البنوك وشركات السوق الأول.

وأضافوا ان شركات السوق الأول والبنوك بعد الضغوط البيعية السابقة ووصول اسهمها الى مستويات جاذبة تقوم بعمليات شراء لبناء مراكز جديدة متركزة على الأسهم ذات التوزيعات النقدية خصوصاً مع اقتراب موسم اعلان نتائج الأعمال كما ان نسب تملك الأجانب في قطاع البنوك عند نفس مستوياتها ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الأسهم المدرجة ببورصة الكويت.

وأوضحوا انه على الرغم من تأثر الأسواق الخليجية ومنها بورصة الكويت بتلك المخاوف وهذا بالطبع شيء طبيعي، الا ان الأجواء السلبية تبدو اقل حدة مقارنة بالأسواق العالمية مع استمرار محافظة اسعار النفط على مستويات جيدة توفر فائضاً مالياً جيداً للميزانية تساعد في النمو، ومعدلات التضخم المنخفضة نسبياً، مقارنة بتلك المسجلة في الاقتصادات الرئيسية العالمية.

واستطاعت البورصة التغلب على هذه المخاوف في جلسة امس لتشهد القيمة السوقية ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 274 مليون دينار من 44.803 مليار دينار الى 45.078 مليار دينار.

وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 291 مليون دينار وبنسبة 0.8 في المئة من 35.97 مليار دينار الى 36.261 مليار دينار، في المقابل تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.22 في المئة وبقيمة 20 مليون دينار من 8.832 مليارات دينار الى 8.812 مليارات دينار.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.6 في المئة وبـ 42.4 نقطة من 7003 نقاط الى 7045.48 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 0.8 في المئة وبنحو 63.5 نقطة من 7831.09 نقطة الى 7894.62 نقطة.

في المقابل تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.22 في المئة وبنحو 12 نقطة من 5271.77 نقطة الى 5259.8 نقطة، كما تقلص المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.16 في المئة وبـ 9 نقاط من 5415.45 نقطة الى 5406.4 نقطة.

وتراجعت وتيرة التداولات بشكل واضح، حيث هبطت سيولة الجلسة بنسبة 33 في المئة من 78.1 مليون دينار في جلسة اول من امس الى 52.26 مليون دينار، وانخفضت احجام التداول بنسبة 17.4 في المئة من 167 مليون سهم الى 137.8 مليون سهم، كما تقلصت الصفقات من 13.8 الف صفقة الى 10.3 آلاف صفقة.

وقطاعياً شهدت الجلسة ارتفاعاً بـ8 قطاعات في مقدمتها الصناعية بنحو 1.90 في المئة، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ1.33 في المئة، فيما استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم «بيت الطاقة» القائمة الخضراء بـ10.22 في المئة، فيما جاء «الانماء» على رأس التراجعات بـ8.63 في المئة.

وتصدر سهم «بيتك» المرتفع 1.42 في المئة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 31.99 مليون سهم، وسيولة بقيمة 21.19 مليون دينار، نفذت خلال 3.01 آلاف صفقة.

