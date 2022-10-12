سياحة النوم.. كيف تحاول الفنادق مواكبة صيحات السفر؟

مال وأعمال

«CNN» - قد يبدو الذهاب في إجازة بمثابة طريقة غير اعتيادية إلى حد ما لمحاولة تحسين عادات نومك. لكن سياحة النوم تزداد شعبيتها منذ عدة سنوات، مع تزايد عدد الإقامات التي تركز على النوم بالفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء العالم. وازداد الاهتمام بهذا النوع من السياحة بشكل كبير منذ الجائحة، إذ سلطت العديد من المؤسسات البارزة اهتمامها على أولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم. وعلى مدار الـ 12 شهراً الماضية، افتتح فندق «بارك حياة نيويورك» جناح «Bryte» للنوم الترميمي، وهو جناح بمساحة 900 قدم مربع يضم وسائل الراحة المعززة للنوم، في حين أطلقت فنادق ومنتجعات «روزوود» أخيراً مجموعة من الخلوات تُسمى «Alchemy of Sleep»، والمصممة «لتعزيز الراحة». وفي أوائل عام 2020، افتتح أول فندق يركز على النوم في لندن، أي فندق «Zedwell»، والذي يتميز بغرف مجهزة بعازل صوت مبتكر.

وأنشأت الشركة السويدية المصنعة للأسرة، «Hastens»، أول فندق سبا للنوم في العالم يحمل اسم علامتها التجارية، وهو عبارة عن فندق بوتيكي يتكون من 15 غرفة، في مدينة كويمبرا البرتغالية.

وتعتقد الباحثة والمؤلفة المشاركة لكتاب «النوم من أجل النجاح»، ريبيكا روبينز أن هذا التحول كان قادماً منذ وقت طويل، لا سيما فيما يتعلق بالفنادق.

وتقول: «يحجز المسافرون غرف الفنادق بحثاً عن مكان للنوم»، قبل الإشارة إلى تركيز قطاع الفنادق فيما مضى على عناصر تنتقص من النوم بشكل أساسي. وتضيف: «غالباً ما يربط الناس بين السفر والوجبات السريعة، وإطالة مواعيد النوم، ومناطق الجذب، والتجارب أثناء السفر، على حساب النوم».

