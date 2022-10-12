«دويتشه بنك»: الأسواق الناشئة في أزمة

مال وأعمال

قال «دويتشه بنك»، ان الأسواق الناشئة في حالة ازمة بالفعل، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الفائدة جنباً الى جنب مع ضعف العملات، قد يدفع المزيد من الحكومات الى التخلف عن السداد. وأوضح البنك في تقرير نُشر ان مصادر المخاطر بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تشمل: سحب الحوافز المالية في الاقتصادات المتقدمة، وانخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار، مع ارتفاع العوائد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما قد يؤدي الى ارتفاع تكاليف خدمة الديون الخارجية. ووفقا للتقرير، تبرز المشكلة في جميع المناطق بعد بلوغ الدين الخارجي بالنسبة للصادرات اعلى مستوياته منذ حوالي 20 عاما. وكتب محللو «دويتشه بنك» بقيادة كبير الاقتصاديين مايكل سبنسر في التقرير: «بات من المعقول ان نقول ان الأزمة قد وصلت بالفعل، في حين ان معظم الضغط حتى الآن كان في الأسواق المبتدئة، حيث كان الضغط واسع النطاق وظهر في كل من اسواق العملات الأجنبية والمحلية».