«بيتك» أول بنك في الكويت يطبق نظام «Oracle Fusion HCM Cloud»

مال وأعمال

انطلاقاً من سعيه نحو رقمنة وظائف العمل الاستراتيجية ومواءمة أهدافه واستراتيجيته المستقبلية للارتقاء بتجربة موارده البشرية رقمياً، طبّق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، كأول بنك في الكويت، نظام «Oracle Fusion HCM Cloud» لتحل محل أنظمة «Oracle» السابقة المستخدمة في العمل.

وتساعد هذه المبادرة المتطورة في توحيد العمليات ضمن إطار منصة بيانات مشتركة، ما يمكّن «بيتك» من توفير تجربة متسقة للموظفين عبر مجموعات وإدارة خدماتهم وتوسيع نطاقها بسهولة أكبر عبر بنوك المجموعة والشركات التابعة.

وقال رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد عبد الله العمر: يعتبر التحول الرقمي المتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي محوريا في تعزيز كفاءة أعمال الموارد البشرية في «بيتك» لتحقيق النمو المستدام وبناء كوادر بشرية مجهَّزة للتحول من بيئة المهام الروتينية واليدوية إلى الرقمية التي تركز على الانتاجية والتمكين

وأضاف: «إن تعزيز وتوحيد معايير عمليات الموارد البشرية في «بيتك» بقوة الخدمات السحابية سيسهم في زيادة الإنتاجية و بلورة الأفكار القابلة للتنفيذ، ورفع مستوى تجربة العملاء والموظفين».

من جانبه، قال رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة في «بيتك»، هيثم التركيت إنه «من خلال الاستفادة من أفضل الحلول على غرار «Oracle Fusion HCM Cloud»، يهدف «بيتك» إلى الارتقاء بالخدمات الرقمية المتعلقة بالموارد البشرية. وأضاف: «هذا التحول سيسهم في زيادة الكفاءة والإنتاجية وسيوفر قدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات التي يمكننا الاستفادة منها لتطوير أداء الأعمال والقدرة على تنفيذها بسهولة وسرعة».

ومن خلال إنشاء منصة «Cloud HCM» واحدة، سيكون «بيتك» مؤهلاً بقوة لاقتناص فرص النمو في الكويت والأسواق الإقليمية الرئيسة، وتعزيز إمكاناته وقدراته عبر سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.

إلى هذا، قال نائب رئيس إدارة تطبيقات الأعمال لمنطقة الخليج وجنوب إفريقيا في شركة (Oracle) راهول ميسرا:»ستعمل تطبيقات Oracle Cloud HCM على تمكين «بيتك» من ربط كل عملية عبر دورة حياة الموظف، الأمر الذي سيساعد في تحسين آلية صنع القرار وخفض التكاليف التشغيلية مع التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل المساعدين الرقميين ومئات القدرات الجديدة المضافة كل ربع سنة، ستمكن Oracle Cloud HCM أيضاً «بيتك» من الاستفادة من أحدث الابتكارات وأفضل الطرق لإدارة أعماله بكفاءة أعلى وتمكين موظفي البنك والمديرين واختصاصي الموارد البشرية على النحو الأفضل».

من ناحيته، قال مدير أول مبيعات في إدارة تطبيقات الأعمال في شركة (Oracle) لمنطقة الخليج، أحمد رشاد: «من خلال المنصة المتكاملة التي توفرها تطبيقات Oracle Cloud HCM، سيتمكن «بيتك» من تحسين الكفاءة التشغيلية والعمليات مع استعداده لدخول المرحلة التالية من النمو. وبفضل الابتكارات الجديدة التي تضاف على التطبيقات كل ثلاثة أشهر، ستكون مجموعة بيتك أيضاً مؤهلة بشكل أفضل للاستجابة للظروف المتغيرة في الأسواق والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة».

