«بوبيان» الأفضل في المسؤولية الاجتماعية من «يورومني»

مال وأعمال

حقق بنك بوبيان انجازاً جديداً بحصوله على جائزة «أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية» من مؤسسة يورومني العالمية تقديراً لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة ودوره الاجتماعي والمستدام البارز في دعم مسيرة التطور والنمو في دولة الكويت.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة صالح البسام « بفضل الله وتوفيقه تمكنا من حصد جائزة جديدة في مجال جديد تضاف إلى سلسلة إنجازاتنا خلال عام 2022 تؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح للخروج من الإطار التقليدي المتعارف عليه سواء من حيث نوعية المبادرات التي نطلقها أو الشرائح التي نستهدفها سواء داخل الكويت أو خارجها «.

وأوضح البسام ان الفترة الماضية مثلت علامة فارقة في استمرار بنك بوبيان في الاضطلاع بدوره الاجتماعي من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه محلياً فيما قدمه للمجتمع مؤكداً ريادته للمسؤولية الاجتماعية في الكويت و ان البنك يسعى دوما للتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع إيماناً منه بأهمية الدور الاجتماعي له والذي لا يقل عن المصرفي.

وأضاف أن « حصولنا على الجائزة تم وفق تقييم دقيق من مجموعة من المحكمين العالميين الامر يعكس تميز البنك ودوره الريادي في تنظيم الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقنا محلياً فيما قدمناه للمجتمع سواء من حيث الكم أو النوعية في اختيار أهدافه التى يرمي من خلالها إلى تأكيد مدى أهمية المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في بناء المجتمع الكويتي.

وأكد البسام ان مفهوم المسؤولية الاجتماعية في بنك بوبيان لا تقتصر في تنفيذ برامجها على إدارة واحدة بل نعتبر كل إدارات وفروع البنك مسؤولون اجماعياً ومشاركون رئيسيون في بناء المجتمع لذا فإن موظفينا شريك رئيس في خدمة المجتمع ونتحمل لذلك جميعا المسؤولية الاجتماعية».

وأشار إلى أن اهم ما يميز برنامج المسؤولية الاجتماعية لبنك بوبيان التنوع في المجالات التي يتناولها لدعمها بصورة واضحة بما يتناسب مع مختلف الشرائح العمرية وعلى سبيل المثال لا الحصر الاهتمام بالجانب الصحي والرياضي والشبابي والتعليمي وغيرها من المجالات المؤثرة بشكل واضح في مسيرة البنك بخطى ثابتة.

** معايير الفوز بالجائزة

وكانت مؤسسة يورومني قد منحت البنك الجائزة بناء على متابعتها لإنجازاته في الفترة الأخيرة ودوره في دعم مختلف شرائح المجتمع والأنشطة والفعاليات التي نظمها في هذا الاطار. واستكمالاً لمتابعة أبرز التطورات العالمية والإقليمية في مجالات الاستدامة والحوكمة أصدر بنك بوبيان تقريره الثاني للاستدامة والذي يتناول مؤشرات الاستدامة وتأثيرها على القطاعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية بالاضافة إلى حوكمة الشركات والتى تعتبرمن الامور الرئيسية لتقييم أداء ومكانة البنك محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال البسام «تزامناً من انتشار مفهوم الاستدامة وضرورة تطبيقها الامر الذي بات اهم عوامل تقييم المؤسسات على كافة القطاعات محلياً ودولياً، أطلقنا تقرير بنك بوبيان الثاني للاستدامة 2021 والذي يركز على الدور الفعال لعملية تضمين مؤشرات وعناصر الاستدامة لدى بنك بوبيان في قدرته على مواجهة تحديات الازمة وهو ما مكنا من تحقيق أعلى مستويات الخدمة».

