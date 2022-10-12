كرونك رئيساً تنفيذياً جديداً لـ«الكويتية للمقاصة»

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للمقاصة، الكيان المركزي لعمليات المقاصة والتسوية والإيداع في بورصة الكويت، عن تعيين أليكس كرونك بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد أن كان يشغل منصب رئيس لوحدة الأسهم في غرفة لندن للمقاصة، والتي تولى فيها المسؤولية عن مجمل عمليات الأرباح والخسائر، وتنشيط استراتيجية مقاصة الأسهم وإدارة العلاقات مع عملاء المقاصة ومؤسسات التداول وكيانات الإيداع. وقبل ذلك عمل كرونك في JP Morgan، وCitibank وشركة Societe Generale. وكان عضواً في المجلس الإشرافي لقسم التسويات الوطني (مؤسسة الإيداع المركزية للأوراق المالية في روسيا) والمجلس الإشرافي AS PrivatBank في لاتفيا، إضافة إلى تكليفه كمستشار ورئيس تنفيذي للشؤون الدولية لشركة Euroclear بالمملكة المتحدة.

هذا وتمتد خبرة كرونك ما يزيد عن 23 عاماً في مجال المصارف والخدمات المالية عمل خلالها في العديد من المؤسسات المالية والبنوك وشركات الوساطة والأنظمة الرئيسية للبنية التحتية للأسواق المالية. كما يتمتع بخبرة واسعة في مختلف قطاعات خدمات الصكوك المالية وعمليات ما بعد التداول بما فيها خدمات التسوية والتقاص، وعمليات الحفظ المحلية والعالمية، وإدارة الضمانات، إضافة إلى إدارة المخاطر وعلاقات المبيعات. كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة غرب لندن وشهادة الماجستير في تمويل الأعمال من جامعة برونل. يأتي تعيين كرونك متوافقاً مع رغبة مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة في الاستمرار بتطوير كل عمليات ما بعد التداول وخدماتها، وتحقيق رؤية الشركة بالارتقاء لتقديم منتجات وخدمات ذات مصداقية وقيمة مضافة في مجالات منظومة ما بعد التداول، وإدارة المخاطر وخدمات سجل المساهمين، وذلك من خلال ميكنة جميع العمليات باستخدام أحدث الوسائل المبتكرة في تكنولوجيا المعلومات وتبني أحدث المعايير الدولية المعتمدة في هذه المجالات. ذلك وستضيف خبرة كرونك قيمة إيجابية للشركة في قطاع توسعة الأعمال إلى جانب إدارة فريق متنوع متواجد في جميع أنحاء العالم.

صرح فهد المخيزيم، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة عن التعيين، قائلاً: «يأتي تعيين أليكس كرونك مع استراتيجية الشركة للارتقاء الى الريادة في شتى عمليات التسوية والتقاص، كما نتطلع إلى العمل معه لتشييد بنية تحتية رائدة للخدمات التي نوفرها لسوق المال الكويتي. بالأصالة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة الكويتية للمقاصة، أود أن أرحب بـ أليكس في الشركة، وانني على يقين بأنه سيسهم في تحقيق رؤيتنا واستراتيجيتنا الراسخة بما يخدم احتياجات مستثمرينا المحليين والعالميين».

من جانبه أعرب كرونك عن امتنانه لمجلس الإدارة على اختياره لهذا المنصب المهم، قائلاً: «إنني اتطلع لقيادة هذا الفريق المتنوع والمفعم بنشاطات الشركة الكويتية للمقاصة، وانني متفائل بامتلاكنا لجميع الفرص المتاحة لتحقيق الريادة في عمليات ما بعد التداول بمنطقة الخليج وتنمية وتطوير سوق المال الكويتي، من خلال حماية مصالح المتعاملين مع الشركة، وتشييد بنية تحتية للسوق تتسم بالانفتاح والمرونة والشفافية».تسعى الشركة الكويتية للمقاصة، الكيان المركزي لعمليات المقاصة والتسوية والإيداع في بورصة الكويت، لتطوير خدماتها الآلية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لتعزيز دورها في تطوير آليات منظومة ما بعد التداول، مما يسهم في الارتقاء بسوق المال الكويتي.

