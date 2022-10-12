«اتحاد الاستثمار» نظَّم ورشة عمل في مستجدات « غسل الأموال»

مال وأعمال

في إطار دعم شركات الاستثمار الأعضاء في اتحاد شركات الاستثمار وتعزيز خبراتهم الفنية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - نظم اتحاد شركات الاستثمار، في مقر الاتحاد بالتعاون مع الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام Kuwait compliance - ورشة عمل تفاعلية لمراقبي التزام شركات الاستثمار بعنوان «اخر مستجدات وتعليمات هيئة أسواق المال في مكافحة

غسل الأموال»

حيث تناولت الورشة التفاعلية نظرة تحليلية لأبرز مؤشرات الاشتباه لعمليات غسل الأموال في قطاع الاستثمار والتعليمات المتعلقة بصناديق الاستثمار المشتركة وتطبيق تدابير العناية الواجبة، بالإضافة الى انعكاس العقوبات الأميركية والاتحاد الأوروبي على روسيا وعلاقتها برصد عمليات الاشتباه، واختُتِمت الورشة بعرض دراسة إحدى حالات غسل أموال في قطاع الاستثمار.

وبهذه المناسبة صرحت فدوى درويش الأمين العام بالإنابة أن هذه الورشة الهامة أتت حرصاً من الاتحاد على توعية شركات الاستثمار والحد من المخالفات التي قد تقع على الشركات من الجهات الرقابية بهذا المجال وحرصا منه على المساهمة بدعم مخرجات الجهات الرقابية في تقييم الكويت القادم من قبل اللجان الدولية – أبريل 2023.

وصرحت فدوى بأن هذه الورشة الأولى من ضمن سلسلة من الورشات التوعوية في هذا المجال والتي ستقدم لعدد من القطاعات الخاضعة لقانون رقم 106 لسنة 2013 ضمن المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها اتحاد شركات الاستثمار مع الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام.

قدم مواد الورشة كل من هدى العنزي – مدير عام ومؤسس الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام - الشركة الكويتية المتخصصة في مجال التدريب وتقديم الاستشارات الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية. كما شارك في تقديم الورشة د. محمد بركات - المستشار والمتخصص بهذا المجال.

