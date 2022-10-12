العملة الخضراء ترتفع.. والين يقترب من أدنى مستوى في 24 عاماً

مال وأعمال

سجل الدولار الأميركي ارتفاعًا، ليعود إلى مستويات شهر سبتمبر الأعلى خلال أعوام، وسط قلق المستثمرين بسبب المخاوف من تزايد معدلات الفائدة والتوترات الجيوسياسية، فيما هبط الين الياباني ليقترب من المستوى الذي استدعى تدخلا حكوميا لإنقاذه الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 113.27، ليسير في طريق العودة ببطء إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 114.78 الذي لامسه أواخر الشهر الماضي.

وهبط الين الياباني إلى 145.86 للدولار في التعاملات، بفارق ضئيل عن أدنى مستوى خلال 24 عاما عند 145.90 للدولار، والذي لامسه قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية لدعمه منذ ثلاثة أسابيع. واستقر في أحدث التعاملات عند 145.63 للدولار.

وبقي اليورو دون تغير كبير عند 0.9699 دولار، إذ أوقف أربعة أيام من الخسائر التي شهدت انجراف العملة نحو أدنى مستوى خلال 20 عاما عند 0.9528 دولار لامسته في 26 سبتمبر. وتذبذب الجنيه الإسترليني بين ارتفاع وتراجع طفيفين، لكنه لامس أدنى مستوى له منذ 29 سبتمبر عند 1.0999 دولار.

وفي الوقت نفسه، سجل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر أدنى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 0.62475 دولار الثلاثاء. وتراجع اليوان الصيني مقابل الدولار المرتفع، إذ أدى تزايد إصابات كورونا مجددا إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية.

