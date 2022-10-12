السالم: تشجيع الشركات الكويتية على اقتناص الفرص في «جايتكس»

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي بالإنابة فراس السالم الحرص على تشجيع الشركات الكويتية العاملة في مجال المعلوماتية لاقتناص الفرص الاستثمارية التي يتيحها معرض التكنولوجيا الأول في المنطقة (جايتكس 2022) المقام في دولة الإمارات حاليا.

وقال السالم في تصريح صحافي على هامش مشاركته في معرض (جايتكس 2022) الذي انطلق ويستمر خمسة أيام إن المشاريع الشبابية والتكنولوجية الكويتية أثبتت تميزها على المستوى الإقليمي «ونرى اليوم وجودا لها في هذا المعرض الضخم ما يدل على الإمكانات والخبرات التي يتمتع بها شباب الكويت في مجال تكنولوجيا المعلومات».

وذكر أن الكثير من المبادرين الكويتيين استطاعوا التوسع إقليميا عبر طرح تطبيقات إلكترونية لاقت نجاحا واسعا «وهي تطبيقات تم تصميمها على أيدي خبرات كويتية خالصة» ما يعكس السمعة المتميزة لشباب الكويتي المبادر في هذا المجال.

وبين أن مجلس الأعمال الكويتي في دبي يسعى لتوفير أرضية مواتية لتوسع المشاريع التكنولوجية الكويتية في الإمارات من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الرسمية هناك وفتح باب التعاون وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص الكويتي والإماراتي.

وأوضح أن المجلس يحرص كل عام على المشاركة في معرض ومؤتمر (جايتكس العالمي للتكنولوجيا ونظم المعلومات) التي تقيمه إمارة دبي بهدف الاحتكاك المباشر مع كبرى الشركات العالمية التي تشارك بالتوازي مع أكثر من 170 دولة و230 جهة حكومية حول العالم والبحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة للمبادرين الكويتيين الراغبين في التوسع الإقليمي.

ذكر أن مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة كما يفتح أبواب عضوية المجلس لكل رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في دولة الإمارات أو من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها من خلال زيارة موقعه الإلكتروني.

