بريطانيا: البطالة تنخفض إلى أدنى مستوى خلال نصف قرن

مال وأعمال

انخفضت معدّلات البطالة في المملكة المتّحدة بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1974، في الوقت الذي تسربت العمالة بمستوى قياسي.

من جهتها، أشارت الحكومة إلى أنّ 3.5% من البالغين كانوا يبحثون عن عمل خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، حيث انخفض هذا العدد عن 3.6% خلال الشهر السابق وعن معدّلٍ بلغ أدنى مستوى له منذ عام 1974. في حين لم يتوقّع الاقتصاديون أي تغيير.

تضيف هذه الأرقام إلى المخاوف بشأن نقص العمالة، ما يشكّل عائقاً أمام الشركات لتوسيع أعداد موظفيها. كما تؤجّج زيادات الأجور والتضخم، وهو ما تعهّد بنك إنجلترا بمحاربته مع ارتفاع أسعار الفائدة.

تسارع متوسط نمو الأرباح باستثناء المكافآت إلى 5.4%، كما تظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية. ولا يزال هذا المتوسط يُمثّل أكثر بقليل من نصف معدل التضخم، ما يعني ضغطاً حاداً على مستويات المعيشة لملايين الأسر.

ما يزيد من تفاقم هذه الزيادة في الأجور فقدان مئات الآلاف من العمال منذ تفشي الوباء، وهناك القليل من الدلائل التي تشير إلى أن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة تدفعهم إلى العودة إلى العمل.

ارتفع معدل العاطلين عن العمل الذين لا يبحثون عن وظائف، حيث سجّل أقوى معدّل منذ صدور البيانات في عام 1971.

وأصبح حوالي 252 ألف شخص غير نشطين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكانت الزيادة مدفوعة بالمرض طويل الأجل بين العمال الأكبر سناً والشباب الذين أصبحوا طلاباً.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة سبع مرات منذ سبتمبر، كما تقوم أسواق المال بتسعير زيادة قوية بمقدار نقطة مئوية بعد اجتماع صانعي السياسة المُقرّر في نوفمبر.

من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفاقم محنة المستهلكين والشركات التي تكافح بالفعل وسط تضخم يقترب من رقمين.

