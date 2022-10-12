النفط يعمّق خسائره

مال وأعمال

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ان منظمة أوبك+ تهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مؤكدا ان قرارات منظمة أوبك+ تهدف لنشر الاستقرار في أسواق الطاقة.

وقد تراجعت أسعار النفط، لتواصل بذلك خسائرها التي بلغت حوالي 2% في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا، أي 0.88%، إلى 95.34 دولارا للبرميل بعد هبوطها 1.73 دولار في الجلسة السابقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90.20 دولارا للبرميل، لينخفض بذلك 93 سنتا، أي 1.02%، بعد تراجعه 1.51 دولار في الجلسة السابقة، وفقا لـ«رويترز».

وارتفع الدولار، في ظل مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تزعج المستثمرين.

ويقلل الدولار القوي الطلب على النفط، لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

