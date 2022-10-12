«النقد الدولي» يرفع تقديراته لنمو اقتصاد الكويت في 2022.. الأعلى خليجياً

مال وأعمال

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الكويت خلال عام 2022 عن تقديراته السابقة، مرجحاً تسجيلها النمو الأكبر خليجيا. وحسب تقرير آفاق النمو الصادر عن «الصندوق» فمن المرجح نمو اقتصاد الكويت في العام الحالي بـ8.7%، مقابل التوقعات الصادرة في أبريل السابق بنمو 8.2% للناتج المحلي الحقيقي.

وأبقى «النقد الدولي» على توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي عند 2.6% ورغم أن تلك النسبة تعكس التباطؤ المتوقع للنمو ولكنها أكبر من نسبة النمو للاقتصاد المسجلة في عام 2021 البالغة 1.3%. وكشف التقرير أن الكويت بذلك ستسجل النمو الأكبر خليجياً في 2022، وتتبعها المملكة العربية السعودية بـ7.6% وهي نفس التقديرات السابقة، وتليهما عمان بواقع 4.4% أقل من تقديرات أبريل البالغة 5.6%.

وفي المركز الرابع جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بنمو مرجح 5.1% والتي تعد أعلى من تقديرات أبريل الماضي البالغة 4.2%، ثم دولة قطر بنفس نسب النمو المرجحة للاقتصاد والبالغة 3.4%، ثم مملكة البحرين بواقع 3.4% أعلى من التقديرات السابقة البالغة 3.3%.

وخفض التقرير توقعه لفائض ميزان الحساب الجاري للكويت ليسجل 29.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل التقديرات السابقة عند 31.3% الذي كان يعد الأعلى منذ 2014، مقابل تسجيله 16.1% في 2021.

كما خفض صندوق النقدي الدولي توقعاته بشأن فائض ميزان الحساب الجاري للعام المقبل عند 23% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديراته في أبريل 2022 البالغة 27.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي شهد تباطؤاً واسعاً فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

