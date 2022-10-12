2023 عام الفرص للمهنيين في الكويت

مال وأعمال

أجرى بيت.كوم، استبياناً جديداً بهدف معرفة التطلعات الشخصية والمهنية للأشخاص في المنطقة، وفهم تصوراتهم تجاه وظائفهم وبيئة العمل بشكل عام. وقد كشف الاستبيان الذي حمل عنوان «التطلعات المهنية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا» ان حوالي ثلاثة ارباع المهنيين (73%) في الكويت لديهم توقعات ايجابية تجاه العام المقبل. واشار 65% من المهنيين في الكويت الى انهم قاموا بتحديد عدة اهداف مهنية لأنفسهم، حيث برزت اهمها الحصول على راتب اعلى (73%)، وتعلم مهارات جديدة (58%)، والعثور على وظيفة جديدة (53%).

وعلى صعيد التطور الوظيفي، يعتقد اكثر من ثلاثة ارباع المشاركين (76%) بأنهم مؤهلون لشغل مناصب وظيفية اعلى، فيما قال 6 من 10 مشاركين (60%) انهم على استعداد للانتقال الى قسم او مجال خبرة آخر لتعزيز مسيرتهم المهنية. برز الراتب والمزايا (88%)، وفرص النمو الوظيفي (49%)، والأمن الوظيفي (29%) كأهم 3 سمات للوظيفة المثالية بحسب المهنيين في الكويت. ومن المثير للاهتمام ان المشاركين في الاستبيان يفضلون العمل لدى شركة (46%) على العمل لحسابهم الخاص (31%).

ومن ناحية اخرى، تمثلت الأمور التي تدفع المهنيين للبحث عن عمل في الدولة، في الرغبة في التعلم المستمر واكتساب الخبرة (بحسب 73% من المشاركين)، تليها الرغبة في كسب المال (68%)، وتحقيق الاستقلال المادي (45%)، والتأثير بشكل ايجابي على المجتمع (32%).

وتعليقاً على الاستبيان، قالت عُلا حداد، المديرة الادارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «يواجه المهنيون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مجموعة من التحديات نتيجة للأزمة التي سببتها الجائحة. ومن المثير للاهتمام ان معظم المشاركين لديهم توقعات ايجابية تجاه المستقبل ومصممون على تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم المهنية. ويسلط هذا الاستبيان الضوء على آراء المهنيين المتعلقة بوظائفهم الحالية وتطلعاتهم الوظيفية والتحديات التي تواجههم».

