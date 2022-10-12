الأمم المتحدة: 54 دولة بحاجة ماسة لتخفيف أعباء الديون

مال وأعمال

أعلنت الأمم المتحدة أن الأزمات العالمية المتتالية تركت 54 دولة، تضم أكثر من نصف فقراء العالم، في حاجة ماسة لتخفيف الديون. وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، في تقرير جديد من أنّ عشرات الدول النامية تواجه أزمة ديون تتفاقم بسرعة، مشيراً إلى «مخاطر وخيمة للتقاعس عن العمل لحل الأزمة». وأوضح البرنامج أنه من دون التخفيف الفوري لعبء الديون، فإنّ 54 دولة على الأقل ستشهد ارتفاعاً كبيرا في مستويات الفقر. وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر على هامش مؤتمر للصحافيين في جنيف، إنّه على الرغم من التحذيرات المتكرّرة «لم يحدث شيء يذكر حتى الآن لحلحلة الأزمة، والمخاطر من الديون تتزايد». وأضاف «هذه الأوضاع الحالية تهدّد بخلق أزمة إنمائية راسخة في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم». وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنّ ظروف السوق العالمي تتغيّر بسرعة، حيث يؤدي الانكماش المالي والنقدي المتزامن والنمو الاقتصادي المنخفض إلى تأجيج التقلّبات في جميع أنحاء العالم.