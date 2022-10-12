خطر التقسيم يطارد «إتش إس بي سي»

مال وأعمال

أمضى بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» الأشهُر الستة الماضية في مقاومة دعوات من أكبر مساهميه للتقسيم، لكن ذلك لم يمنعه من تكثيف برنامجه الخاص بعقد الصفقات، إذ يتوقع البنك، الذي يتخذ مقره في لندن، زيادة عمليات الاستحواذ التي يقوم بها في السنوات المقبلة، وفق تصريحات شخص مطلع على خططه وأفكاره. وأضاف هذا الشخص، الذي رفض الكشف عن هويته بسبب مناقشة معلومات غير علنية، أنه من المتوقع أيضاً إجراء عمليات تخارج أخرى، ولكنه رجح أن تقابلها صفقات للشراء. يؤكد هذا التحول تغير موقف البنك من إبرام الصفقات، فمنذ الأزمة المالية العالمية عقد البنك قليلاً جداً من صفقات الاستحواذ، فيما تخارج من أكثر من 20 دولة وباع عشرات الشركات، شاملة بعض الشركات التي كانت تعتبر أساسية في عملياته.